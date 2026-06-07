З'явилися фото ядерного об'єкту, який атакував дрон біля Чорнобиля

Внаслідок влучання частково було зруйновано будівлю приймання контейнерів та виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували.

Згодом у Генштабі ЗСУ уточнили, що удар було завдано по об'єкту поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від ЧАЕС. На місці виявили уламки безпілотника Shahed.