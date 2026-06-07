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"Перевищення захмарної наглості РФ": Зеленський відреагував на удар по ядерному сховищу

12:20 07.06.2026 Нд
2 хв
Чи є перевищення норм радіаційного фону у районі ЧАЕС?
aimg Тетяна Степанова
"Перевищення захмарної наглості РФ": Зеленський відреагував на удар по ядерному сховищу Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія свідомо вдарила по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Президент зазначив, що росіяни підло вдарили по об'єкту надзвичайно критичної інфраструктури.

МЗС України, Міністерство енергетики та всі наші служби вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, які злочини вчиняє країна-агресор.

При цьому Зеленський наголосив, що Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури.

"Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна - удар по самій Росії", - зазначив він.

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Президент також додав, що цєї ночі були російські удари й по інших цивільних об’єктах у 13 наших областях.

Загалом протягом тижня Росія випустила проти України 88 ракет, понад 3250 ударних дронів та близько 1800 КАБів.

Росія вдарила по сховищу ядерного пального

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні вночі 7 червня російський безпілотник влучив у будівлю на території сховища відпрацьованого ядерного палива. Після атаки сталася пожежа.

Ворожий дрон атакував майданчик Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Внаслідок удару частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

Після влучання виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів. Її оперативно локалізували та повністю ліквідували. Постраждалих серед персоналу немає.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що удар було завдано по об'єкту поблизу села Буряківка Київської області, приблизно за 15 кілометрів від Чорнобильської АЕС.

За інформацією військових, Централізоване сховище призначене для довгострокового та безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських атомних електростанцій.

На місці ліквідованої пожежі виявили залишки ударного безпілотника типу Shahed.

Наразі радіаційний фон на території об'єкта залишається в межах норми. Фахівці продовжують моніторинг ситуації.

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Володимир Зеленський ЧАЕС Війна в Україні Атака дронів
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