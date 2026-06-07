Появились фото ядерного объекта, который атаковал дрон возле Чернобыля

В "Энергоатоме" показали фото поврежденного здания приемки контейнеров на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Там напомнили, что в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал этот объект. В результате удара здание получило повреждения.

В то же время отработанное ядерное топливо в помещении не хранилось.

"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы", - отметили в "Энергоатоме".

Фото: последствия удара российского БПЛА по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (t.me/energoatom_ua)

Что предшествовало

Напомним, около 02:10 7 июня российский ударный беспилотник атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.