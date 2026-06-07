Появились фото ядерного объекта, который атаковал дрон возле Чернобыля

После ночной атаки российского беспилотника на объект ядерной инфраструктуры возле Чернобыля появились первые фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".
В "Энергоатоме" показали фото поврежденного здания приемки контейнеров на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Там напомнили, что в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал этот объект. В результате удара здание получило повреждения.
В то же время отработанное ядерное топливо в помещении не хранилось.
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"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы", - отметили в "Энергоатоме".
Фото: последствия удара российского БПЛА по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (t.me/energoatom_ua)
Напомним, около 02:10 7 июня российский ударный беспилотник атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.
В результате попадания частично было разрушено здание приема контейнеров и возник пожар площадью около 40 квадратных метров, который оперативно ликвидировали.
Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удар был нанесен по объекту вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от ЧАЭС. На месте обнаружили обломки беспилотника Shahed.