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Появились фото ядерного объекта, который атаковал дрон возле Чернобыля

15:04 07.06.2026 Вс
2 мин
Как выглядит объект после ночной атаки российского дрона?
aimg Мария Науменко
Фото: здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива после атаки российского дрона (t.me/energoatom_ua)

После ночной атаки российского беспилотника на объект ядерной инфраструктуры возле Чернобыля появились первые фото поврежденного здания хранилища отработанного ядерного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

В "Энергоатоме" показали фото поврежденного здания приемки контейнеров на территории Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Там напомнили, что в ночь на 7 июня российский беспилотник атаковал этот объект. В результате удара здание получило повреждения.

В то же время отработанное ядерное топливо в помещении не хранилось.

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"РФ продолжает прибегать к ядерному террору, угрожая безопасности не только Украины, но и всей Европы", - отметили в "Энергоатоме".

Фото: последствия удара российского БПЛА по Централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива (t.me/energoatom_ua)

Что предшествовало

Напомним, около 02:10 7 июня российский ударный беспилотник атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне.

В результате попадания частично было разрушено здание приема контейнеров и возник пожар площадью около 40 квадратных метров, который оперативно ликвидировали.

Впоследствии в Генштабе ВСУ уточнили, что удар был нанесен по объекту вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от ЧАЭС. На месте обнаружили обломки беспилотника Shahed.

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