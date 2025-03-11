ua en ru
Вт, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

З'явились супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ у РФ

Вівторок 11 березня 2025 13:32
UA EN RU
З'явились супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ у РФ Фото: з'явились супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ у РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області Росії. З'явились супутникові знімки наслідків атаки на НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На опублікованих супутникових знімках за 10 березня можна побачити пожежу, що почалася в одній із будівель поруч із Новокуйбишевським НПЗ після удару українських дронів у ніч на понеділок.

Судячи зі знімків сервісу "Яндекс.Дзеркала" і панорам Google, мова йде про приміщення вантажної автобази. Однак загорянь на території самого нафтопереробного заводу на супутникових фотографіях немає.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, нещодавно джерела РБК-Україна вже повідомляли, що дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області Росії. Це сталось в ніч на 10 березня.

Раніше ми писали про те, що у Самарській області пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні начебто були зафіксовані безпілотники.

Також у березні 2024 року був дроновий удар на Куйбишевський НПЗ у Самарській області, й через атаку безпілотників на об'єкті було зупинено роботу, позаяк була пошкоджена одна з установок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ Війна в Україні
NEWS
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів
DAILY
Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Живий щит. Чи зможуть європейські миротворці гарантувати безпеку в Україні