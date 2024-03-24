У Росії зупинився НПЗ у Самарській області після вчорашньої атаки, - ЗМІ

На Куйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області (РФ) було зупинено роботу після вчорашньої атаки із застосуванням дронів у ніч проти 23 березня. Там була пошкоджена одна з установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Astra .

Зазначається, що в результаті удару безпілотників на самарському НПЗ було пошкоджено встановлення АВТ-4. Це призвело то зупинки виробничого циклу заводу.

У публікації також вказується, що дроновий удар по НПЗ стався вранці у суботу, 23 березня.

За даними видання, за останні три тижні це вже дванадцята атака на НПЗ на території РФ.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському НПЗ у Самарській області, який входить до групи "Роснєфті", лунали вибухи. Також там спалахнула потужна пожежа. У мережі писали, що НПЗ нібито атакували дрони.

Пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що на цьому НПЗ спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними української розвідки, там "стався інцидент".

Додамо, що на Новокуйбишевському НПЗ випускається паливо для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів.

Атаки на НПЗ в Росії

Раніше в українських спецслужбах зазначали, що Сили оборони за останній час завдали ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотників.

Британська розвідка заявила, що недавні атаки призвели до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російських нафтопереробних заводів. При цьому, на думку Міноборони Британії, Росія навряд чи зможе захистити всі НПЗ від українських атак.

Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російських НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на Київському безпековому форумі заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів з боку Сполучених Штатів Америки щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах.