Появились спутниковые снимки последствий удара по Новокуйбышевскому НПЗ в РФ

Дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Появились спутниковые снимки последствий атаки на НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На опубликованных спутниковых снимках за 10 марта можно увидеть пожар, начавшийся в одном из зданий рядом с Новокуйбышевским НПЗ после удара украинских дронов в ночь на понедельник.

Судя по снимкам сервиса "Яндекс.Зеркала" и панорам Google, речь идет о помещении грузовой автобазы. Однако возгораний на территории самого нефтеперерабатывающего завода на спутниковых фотографиях нет.

Удары по российским НПЗ

Напомним, недавно источники РБК-Украина уже сообщали, что дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Это произошло в ночь на 10 марта.

Ранее мы писали о том, что в Самарской области прогремели несколько взрывов на фоне заявлений об угрозе воздушной атаки. В регионе якобы были зафиксированы беспилотники.

Также в марте 2024 года был дроновый удар на Куйбышевский НПЗ в Самарской области, и из-за атаки беспилотников на объекте была остановлена работа, так как была повреждена одна из установок.