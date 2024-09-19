З'явились нові супутникові знімки наслідків удару по складу у Торопці

Дрони СБУ, ГУР та ССО, в ніч на середу, 18 вересня, атакували великий склад ракет у Росії. В мережі з'явились оновлені супутникові знімки наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Цього разу на знімках з супутника Planet Labs видні наслідки пожежі. Станом на 15:30 сьогоднішнього дня там все ще тривала пожежа. Також на знімках помітні вирви діаметром від 50 до 90 метрів від снарядів, що розірвалися.

Зауважимо, що на попередніх супутникових знімках було видно пожежу на складі боєприпасів у Торопці.

Що передувало

В ніч на 18 вересня було здійснено атаку на арсенал озброєння у Тверській області пролунали вибухи.

За даними джерел РБК-Україна, українські дрони завдали удару по складу боєприпасів у місті Торопець. В результаті цього було знищено ракети "Іскандер" та "Точка-У".

В результаті удару було знищено ракети "Іскандер" та "Точка-У". А також сталася пожежа. Також відомо, що на цих складах зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.

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