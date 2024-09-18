У Торопці зберігалися ракети до "Град", С-300, "Іскандер" та північнокорейські KN23, - ЦПД

Під час атаки дронів на Торопець Тверської області в ніч на 18 вересня було завдано удару по важливому складу. Там зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Також, за його даними, там зберігались вироблені балістичні ракети до "Іскандер". Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400", - розповів він.

Що цьому передувало

У ніч на 18 вересня у Торопці Тверській області сталася пожежа. Вона виникла на тлі атаки дронів та роботи протиповітряної оборони в регіоні.

Місцеві жителі повідомляли, що під удар міг потрапити склад із боєприпасами. Почалася пожежа та детонація.

Незважаючи на те, що Торопець розташований за 488 км від кордону з Україною, дронам вдалося атакувати військову частину та важливі склади, розташовані під Торопцем. Спочатку повідомлялося, що на складах росіяни зберігали ракети для БМ-21 "Град", 82-мм міни, патрони.

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