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У Торопці зберігалися ракети до "Град", С-300, "Іскандер" та північнокорейські KN23, - ЦПД

Росія, Середа 18 вересня 2024 09:05
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У Торопці зберігалися ракети до "Град", С-300, "Іскандер" та північнокорейські KN23, - ЦПД Фото: на складі у Торопці зберігалися ракети до "Іскандер" та північнокорейські KN23 (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронів на Торопець Тверської області в ніч на 18 вересня було завдано удару по важливому складу. Там зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400", - розповів він.

Також, за його даними, там зберігались вироблені балістичні ракети до "Іскандер". Крім того, росіяни починали створювати запас північнокорейських KN23.

Що цьому передувало

У ніч на 18 вересня у Торопці Тверській області сталася пожежа. Вона виникла на тлі атаки дронів та роботи протиповітряної оборони в регіоні.

Місцеві жителі повідомляли, що під удар міг потрапити склад із боєприпасами. Почалася пожежа та детонація.

Незважаючи на те, що Торопець розташований за 488 км від кордону з Україною, дронам вдалося атакувати військову частину та важливі склади, розташовані під Торопцем. Спочатку повідомлялося, що на складах росіяни зберігали ракети для БМ-21 "Град", 82-мм міни, патрони.

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