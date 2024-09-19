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Появились новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце

Четверг 19 сентября 2024 20:07
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Появились новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце Иллюстративное фото: новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Дроны СБУ, ГУР и ССО, в ночь на среду, 18 сентября, атаковали большой склад ракет в России. В сети появились обновленные спутниковые снимки последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы".

В этот раз на снимках со спутника Planet Labs видны последствия пожара. По состоянию на 15:30 там все еще продолжался пожар. Также на снимках заметны воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.

Заметим, чтона предыдущих спутниковых снимках был виден пожар на складе боеприпасов в Торопце.

Что предшествовало

В ночь на 18 сентября была совершена атака на арсенал вооружения в Тверской области, раздались взрывы.

По данным источников РБК-Украина, украинские дроны нанесли удар по складу боеприпасов в городе Торопец. В результате были уничтожены ракеты "Искандер" и "Точка-У".

В результате удара были уничтожены ракеты "Искандер" и "Точка-У". А также произошел пожар. Также известно, что на этих складах хранились ракеты, включая "Искандер" и KN23.

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