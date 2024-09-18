З'явились супутникові знімки пожежі на складах у Торопці
В ніч на середу, 18 вересня, дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, завдали удару по великому складу ракет у Росії. В мережі з'явились супутникові знімки пожежі на складі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".
На опублікованих знімках видно пожежу на складі боєприпасів у Торопці.
Зокрема, на фото показано супутникові знімки 107 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці. Одні були зроблені 16 вересня, а інші - сьогодні, після атаки українських дронів.
Цікаво і те, що після удару по складах у мережі також заявили, що у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.
Що цьому передувало
В ніч на середу, 18 вересня, у Тверській області лунали вибухи, росіяни традиційно заявили про атаку дронів.
Згодом джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що українські дрони завдали удару по складу боєприпасів у місті Торопець. Варто зауважити, що Торопець розташований за 488 км від кордону з Україною. Там знаходиться військова частина 54169 та військова частина 11777 (колишня 55443) - 107 арсенал ГРАУ.
В результаті удару було знищено ракети "Іскандер" та "Точка-У". А також сталася пожежа.
За попередніми даними на складах зберігалися ракети, у тому числі "Іскандер" та KN23.
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