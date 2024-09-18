З'явились супутникові знімки пожежі на складах у Торопці

В ніч на середу, 18 вересня, дрони, керовані СБУ, ГУР та ССО, завдали удару по великому складу ракет у Росії. В мережі з'явились супутникові знімки пожежі на складі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

На опублікованих знімках видно пожежу на складі боєприпасів у Торопці.

Зокрема, на фото показано супутникові знімки 107 арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Торопці. Одні були зроблені 16 вересня, а інші - сьогодні, після атаки українських дронів.

Цікаво і те, що після удару по складах у мережі також заявили, що у Тверській області після атаки на склад з боєприпасами стались землетруси. Магнітуда найпотужнішого склала 2,8 бала.

Що цьому передувало

В ніч на середу, 18 вересня, у Тверській області лунали вибухи, росіяни традиційно заявили про атаку дронів.