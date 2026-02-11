З'явились кадри зі знищеного будинку у Богодухові, де загинули троє малих дітей та чоловік

З'явились кадри з місця трагедії в Богодухові, де російський дрон влучив у будинок, наслідком чого стала загибель чотирьох осіб - трьох дітей віком до двох років та чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Рятувальники оприлюднили кадри з місця НП - на них палаючий, знищений повністю приватний будинок. Але, як відомо, врятувати четверо життів не вдалося.
Фото: працівники ДСНС сьогодні вночі ліквідують наслідки НП (ДСНС України)
"Вночі ворог знову атакував ударним безпілотником приватний сектор міста Богодухів. Влучання сталося у житловий будинок, який був повністю зруйнований. Виникла пожежа на площі 60 кв. м", - йдеться у пресслужбы ДСНС.
До ліквідації наслідків ворожого удару були залучені підрозділи ДСНС, у тому числі сапери та кінологи. Також на місці події працювали психологи.
Нагадаємо, в ніч на 11 лютого в Богодухові знову сталась трагедія та знову з жертвами. Внаслідок атаки російського дрона по приватному будинку загинули діти: двоє однорічних хлопчиків та двохрічна дівчинка.
Рятувальнки дістали їхні тіла з-під завалів сьогодні вночі. Окрім дітей також загинув 34-річний чоловік.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окрім цих жертв ще двоє людей постраждали - вагітна жінка 35 років та бабуся, які понад 70 років.
Зазначимо, це вже друга трагедія в Богодухові, яка сталась за останні дні.
В ніч на 9 лютого російські війська здійснили атаку на Богодухів - внаслідок руйнування будинку загинув 10-річний хлопчик та його мама.
Напередодні влада Харківської області оголосила надзвичайну ситуацію регіонального рівня через постійні обстріли РФ та складну ситуацію в енергетиці.