Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина

Спасатели обнародовали кадры с места ЧП - на них горящий, уничтоженный полностью частный дом. Но, как известно, спасти четверо жизней не удалось.

Фото: работники ГСЧС сегодня ночью ликвидируют последствия ЧП (ГСЧС Украины)

"Ночью враг снова атаковал ударным беспилотником частный сектор города Богодухов. Попадание произошло в жилой дом, который был полностью разрушен. Возник пожар на площади 60 кв. м", - говорится в пресс-службе ГСЧС.

К ликвидации последствий вражеского удара были привлечены подразделения ГСЧС, в том числе саперы и кинологи. Также на месте происшествия работали психологи.