З'явились фото уламків дрона, які впали на школу у Києві

Що передувало

Вранці у столиці та деяких областях було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожого дрона. А згодом у столиці пролунав вибух.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, у Деснянському районі столиці було зафіксовано падіння уламків на території школи.

Що кажуть у ДСНС

За даними рятувальників, на території однієї зі столичних шкіл було виявлено палаючі залишки російського безпілотника. Однак завдяки оперативній роботі вогнеборців займання швидко ліквідували.

"Сапери ДСНС та вибухотехніки Нацполіції ретельно обстежили територію та уламки дрона на предмет вибухонебезпечних предметів", - сказано у повідомленні.

Фото: уламки дрона, які впали на школу у Києві (t.me/dsns_telegram)

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація завдає ударів по всій території України. Росіяни застосовують для ударів різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, дрони й артилерією.

Напередодні ввечері ми писали про те, що російські безпілотники заходили у повітряний простір України з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.