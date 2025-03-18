У Києві пролунав вибух
Вранці вівторка, 18 березня, у Києві пролунали звуки, схожі на вибухи. У столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибухи у столиці було чути близько 09:14.
Наразі офіційна причина вибухів не повідомлялась. Однак у столиці було оголошено сигнал повітряної тривоги на тлі загрози невідомого безпілотника.
За даними Повітряних сил, ворожий дрон рухався з північного напрямку через Сумську та Чернігівську області.
Станом на 09:21 у Києві було оголошено про відбій тривоги.
Оновлено о 09:30.
За даними мера міста Віталія Кличка, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи.
"Екстрені служби прямують на місце", - повідомив він.
Обстріли України з боку Росії
Нагадаємо, вчора ввечері ворожі безпілотники заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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