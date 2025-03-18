Появились фото обломков дрона, которые упали на школу в Киеве

Утром вторника, 18 марта, российская армия запустила неизвестный беспилотник по территории Украины. Силы ПВО сбили вражеский дрон в небе над Киевом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Утром в столице и некоторых областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского дрона. А потом в столице прогремел взрыв.
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, в Деснянском районе столицы было зафиксировано падение обломков на территории школы.
По данным спасателей, на территории одной из столичных школ были обнаружены горящие остатки российского беспилотника. Однако благодаря оперативной работе пожарных возгорание быстро ликвидировали.
"Саперы ГСЧС и взрывотехники Нацполиции тщательно обследовали территорию и обломки дрона на предмет взрывоопасных предметов", - сказано в сообщении.
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация наносит удары по всей территории Украины. Россияне применяют для ударов различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы, дроны и артиллерией.
Накануне вечером мы писали о том, что российские беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".
Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.