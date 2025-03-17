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Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів

Понеділок 17 березня 2025 23:25
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Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів Ілюстративне фото: у багатьох областях оголошено тривогу через атаку російських БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші безпілотники почали заходити до повітряного простору країни близько 19:00 з південного сходу. Згодом ворожі дрони з'явилися з напрямку сходу та північного сходу.

За даними військових, о 22:13 російські "Шахеди" рухалися:

  • на сході та на півночі Запорізької області, курс - північний/північно-західний;
  • на півночі та в центральній частині Дніпропетровської області, курс - західний/північно-західний;
  • на сході, на південному заході та в центральній частині Харківської області, курс - західний/південно-західний;
  • на межі Донецької та Харківської областей, курс - південно-західний;
  • на півдні, сході та заході Полтавської області, курс - західний/північно-західний;
  • у центральній частині Кіровоградської та Миколаївської областей, курс - західний/північно-західний;
  • на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • на південному сході Сумської області, курс - південно-східний;
  • на півночі Черкаської області, курс - західний.

Також о 22:36 Повітряні сили повідомили про наближення ворожих БпЛА в напрямку міст Дніпро, Харків, Полтава, Кременчука і Черкас.

Станом на 23:19 ворожі безпілотники рухалися:

  • на півночі та в центральній частині Дніпропетровської області, курс - західний/північно-західний;
  • на сході та у центральній частині Харківської області, курс - східний/північно-східний;
  • на півдні та в центральній частині Полтавської області, курс - західний/північно-західний;
  • на сході Миколаївської області, курс - північно-західний;
  • на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний.

Станом на 22:32 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують обстрілювати прифронтові й тилові населені пункти України, руйнувати інфраструктуру, а також завдавати поранень і вбивати цивільних жителів.

Так, у понеділок, 17 березня, російські військові обстріляли будинок у місті Покровськ Донецької області. Постраждали троє дітей.

Минулої ночі Росія запустила в напрямку України понад 170 безпілотників.

Внаслідок атаки в Одеській області пошкоджено дитячий садок і будинки, а також поранено людину.

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