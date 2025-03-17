Україна під атакою російських ударних дронів: де загроза ударів

Ілюстративне фото: у багатьох областях оголошено тривогу через атаку російських БпЛА (Getty Images)

Російські загарбники запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.