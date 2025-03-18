У Черкасах було чути вибухи на тлі дронової атаки

В районі Черкас у ніч проти 18 березня було чути кілька вибухів. Перед тим фіксувався рух ворожих безпілотників у напрямку міста.

Військові ще о 01:12 попереджали мешканців Черкас про рух БПЛА російських окупантів у напрямку населеного пункту, та закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше у Повітряних силах поінформували, що безпілотники противника фіксувалися, зокрема, у Черкаській області, де рухалися північним/північно-західним/західним курсом.

Близько 01:25 стало відомо про вибухи, які було чути в районі міста Черкаси.

За даними місцевих ЗМІ, на околицях Черкас та біля міста ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Додамо, місцева влада наразі не розповідала щодо можливих наслідків дронової атаки на Черкаси.

Удар російських дронів по Україні

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 17 березня, росармія для чергової повітряної атаки запустила у бік України ударні безпілотники. Ворожі БПЛА заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Через дронову атаку у низці регіонів лунали вибухи. Так, близько десятої вечора начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів у своєму Telegram, що в результаті ворожої атаки із застосуванням БПЛА сталася сильна пожежа у Дніпровському районі.

Чиновник уточнив, що був пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Даних щодо постраждалих не було.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров ввечері у понеділок розповідав про роботу ППО у регіоні через російський обстріл. Пізніше він повідомив, що через ворожу атаку на одну з прифронтових громад Запорізької області залишились без світла понад 3 тисячі абонентів, а також без водопостачання - три села. Він додав, що був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

Також нагадаємо, для повітряної атаки минулої ночі війська РФ запустили у бік України 174 безпілотники. Дрони ворога атакували з п'яти напрямків. У Силах оборони України розповіли, що за результатами роботи ППО були збиті 90 БПЛА противника, і ще 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.