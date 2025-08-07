Появились фото разрушительных последствий обстрелов Днепропетровской области

В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области, в результате чего погибли четверо мирных жителей, а еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.

В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Днепропетровской области. В Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также: повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили горожан,

уничтожено административное здание,

разрушениям подверглось транспортное предприятие. Фото: россияне атаковали Днепропетровскую область (t.me/dnipr_gp_gov_ua) Ситуация по области В Павлограде огнем уничтожены дачный дом и легковой автомобиль. В Криворожском районе горело нежилое здание, в самом Кривом Роге - модульный дом. В Синельниковском районе ранена женщина. Повреждены частный дом, крыша лицея и легковой автомобиль. Кроме того, вчера, 6 августа, под вражеским огнем оказались села Вышетарасовка и Ильинка Никопольского района, а также город Никополь. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание, лицей и транспортные средства.