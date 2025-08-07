Появились фото разрушительных последствий обстрелов Днепропетровской области
В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ нанесли массированный удар беспилотниками по Днепропетровской области, в результате чего погибли четверо мирных жителей, а еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской областной прокуратуры.
В ночь на 7 августа вооруженные формирования РФ осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Днепропетровской области.
В Днепре в результате вражеской атаки травмированы трое мирных жителей. Также:
- повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили горожан,
- уничтожено административное здание,
- разрушениям подверглось транспортное предприятие.
Ситуация по области
В Павлограде огнем уничтожены дачный дом и легковой автомобиль.
В Криворожском районе горело нежилое здание, в самом Кривом Роге - модульный дом.
В Синельниковском районе ранена женщина. Повреждены частный дом, крыша лицея и легковой автомобиль.
Кроме того, вчера, 6 августа, под вражеским огнем оказались села Вышетарасовка и Ильинка Никопольского района, а также город Никополь. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.
Повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание, лицей и транспортные средства.
Удар РФ по Украине 7 августа
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге.
В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.
Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.