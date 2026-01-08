UA

З'явились фото наслідків ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: наслідки ракетного удару по Кривому Рогу (t.me/dnipr.gp.gov.ua)
Автор: Сергій Козачук

Ввечері 8 січня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, атакувавши цивільну інфраструктуру міста. Є поранені, серед яких дитина, а прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру та премʼєр-міністерку України Юлію Свириденко.

Наразі у місті триває рятувальна операція, до ліквідації наслідків удару залучені всі профільні служби. Прокурори фіксують черговий воєнний злочин РФ, збираючи докази обстрілу мирного населення.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська кілька днів поспіль безперервно атакують Кривий Ріг. Лише напередодні місто зазнало однієї з наймасштабніших атак від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Окупанти системно цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, лікарнях та енергетичній інфраструктурі, що свідчить про свідомий терор проти мирного населення.

 Фото: наслідки ракетного удару по Кривому Рогу (t.me/dnipr.gp.gov.ua/t.me/svyrydenkoy)

 

Нагадаємо, 8 січня російські війська завдали удару по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер", під обстріл потрапили багатоповерхові житлові будинки.

Окупанти вже кілька днів поспіль обстрілюють місто.

Зокрема, 6 січня ворог атакував Кривий Ріг балістикою, цілячись по об’єкту інфраструктури - тоді обійшлося без постраждалих.

А 7 січня російська армія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на місто з початку повномасштабної війни. Удари наносилися вдень і ввечері по кількох районах Кривого Рогу.

Станом на ранок 8 січня у медичних закладах залишалося двоє поранених, їхній стан лікарі оцінили як середньої тяжкості.

Кривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні