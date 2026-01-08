Появились фото последствий ракетного удара по Кривому Рогу

Сейчас в городе продолжается спасательная операция, к ликвидации последствий удара привлечены все профильные службы. Прокуроры фиксируют очередное военное преступление РФ, собирая доказательства обстрела мирного населения.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по статье 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Российские войска несколько дней подряд непрерывно атакуют Кривой Рог. Только накануне город подвергся одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения РФ.

Оккупанты системно целенаправленно бьют по жилым домам, больницам и энергетической инфраструктуре, что свидетельствует о сознательном терроре против мирного населения.