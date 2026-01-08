Появились фото последствий ракетного удара по Кривому Рогу
Вечером 8 января российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, атаковав гражданскую инфраструктуру города. Есть раненые, среди которых ребенок, а прокуратура открыла уголовное производство по факту военного преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратуру и премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Сейчас в городе продолжается спасательная операция, к ликвидации последствий удара привлечены все профильные службы. Прокуроры фиксируют очередное военное преступление РФ, собирая доказательства обстрела мирного населения.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по статье 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.
Российские войска несколько дней подряд непрерывно атакуют Кривой Рог. Только накануне город подвергся одной из самых масштабных атак с начала полномасштабного вторжения РФ.
Оккупанты системно целенаправленно бьют по жилым домам, больницам и энергетической инфраструктуре, что свидетельствует о сознательном терроре против мирного населения.
Напомним, 8 января российские войска нанесли удар по Кривому Рогу баллистическими ракетами "Искандер", под обстрел попали многоэтажные жилые дома.
Оккупанты уже несколько дней подряд обстреливают город.
В частности, 6 января враг атаковал Кривой Рог баллистикой, целясь по объекту инфраструктуры - тогда обошлось без пострадавших.
А 7 января российская армия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак на город с начала полномасштабной войны. Удары наносились днем и вечером по нескольким районам Кривого Рога.
По состоянию на утро 8 января в медицинских учреждениях оставалось двое раненых, их состояние врачи оценили как средней тяжести.