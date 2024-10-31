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З'явились фото наслідків атаки РФ по Полтаві

Фото: наслідки атаки РФ по Полтаві 31 жовтня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 31 жовтня, завдала удару по Полтаві. Там виникло декілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

За даними МВС, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками виникли пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

Також підрозділи ДСНС врятували 2 людини. Про їх стан не повідомлялось. 

 Фото: наслідки атаки РФ по Полтаві 31 жовтня (t.me/mvs_ukraine)

"Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", - сказано у повідомленні.

Загалом від ДСНС  залучено понад 50 осіб особового складу та 14 одиниць техніки. На місці також працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що росіяни вдарили по Полтавській громаді.

Також сьогодні ввечері у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед". Ворожі безпілотники було помічено у північних, центральних, південних та східних регіонах.

 

Вибухи лунали у Харкові, Одесі та Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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