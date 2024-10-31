З'явились фото наслідків атаки РФ по Полтаві

За даними МВС, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками виникли пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

Також підрозділи ДСНС врятували 2 людини. Про їх стан не повідомлялось.

Фото: наслідки атаки РФ по Полтаві 31 жовтня (t.me/mvs_ukraine)

"Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", - сказано у повідомленні.

Загалом від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 14 одиниць техніки. На місці також працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що росіяни вдарили по Полтавській громаді.

Також сьогодні ввечері у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед". Ворожі безпілотники було помічено у північних, центральних, південних та східних регіонах.