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Появились фото последствий атаки РФ по Полтаве

Фото: последствия атаки РФ по Полтаве 31 октября (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером четверга, 31 октября, нанесла удар по Полтаве. Там возникло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

По данным МВД, в результате российской атаки ударными беспилотниками возникли пожары и разрушения в частных жилых домах и хозяйственных постройках.

Также подразделения ГСЧС спасли 2 человека. Об их состоянии не сообщалось.

Фото: последствия атаки РФ по Полтаве 31 октября (t.me/mvs_ukraine)

"В настоящее время два пожара ликвидированы, еще два локализованы. Идет ликвидация", - говорится в сообщении.

Всего от ГСЧС привлечено более 50 человек личного состава и 14 единиц техники. На месте также работают психологи ГСЧС.

Напомним, сегодня мы писали о том, что россияне ударили по Полтавской громаде.

Также сегодня вечером в ряде регионов Украины зафиксировали дроны-камикадзе "Шахед". Вражеские беспилотники были отмечены в северных, центральных, южных и восточных регионах.

 

Взрывы раздавались в Харькове, Одессе и Киевской области.

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