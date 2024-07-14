З’явилася перша інформація про підозрюваного у замаху на Трампа

Джерела The New-York Post повідомили, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени.

ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

"Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", — сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі.

Він сказав, що влада "гарячково працює над спробою встановити особу, яка це зробила, і будь-які мотиви, чому це було зроблено", і попросив громадськість надати будь-яку інформацію, яка може допомогти.

Оновлено о 07:32. Роджек також сказав, що агентство працює над ідентифікацією стрілка за допомогою "біометричних підтверджень», оскільки підозрюваний не мав при собі ідентифікаційних документів.