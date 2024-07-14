Появилась первая информация о подозреваемом в покушении на Трампа

Источники The New-York Post сообщили, что мужчина сидел на крыше производственного завода более чем в 119 метрах от сцены.

ФБР считает стрельбу попыткой убийства Трампа.

"В этот вечер у нас было то, что мы называем покушением на нашего бывшего президента Дональда Трампа. Это все еще активное место преступления", - сказал Кевин Роджек, специальный агент, ответственный за полевой офис ФБР в Питтсбурге.

Он сказал, что власти "лихорадочно работают над попыткой установить личность, которая это сделала, и любые мотивы, почему это было сделано", и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь.

Обновлено в 07:32. Роджек также сказал, что агентство работает над идентификацией стрелка с помощью "биометрических подтверждений", поскольку подозреваемый не имел при себе идентификационных документов.

"Мы сейчас просматриваем фотографии, пытаемся проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, знает ли власть, какое оружие было использовано и сколько сделано выстрелов, Роджек ответил, что у власти нет такой информации.