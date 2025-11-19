UA

Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

З-під завалів у Тернополі ще лунають голоси, є зв'язок з 20-річним юнаком, - Клименко

Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх прав (mvs.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Під завалами багатоповерхового будинку у Тернополі рятувальники почули 20-річного хлопця і встановили з ним зв'язок.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх прав Ігор Клименко.

"Півгодини тому на рівні 5-6 поверху ми почули і встановили контакт з 20-річною молодою людиною. Він зажатий в бетонному "саркофазі", але він живий. І ми впевнені, що тих людей, які дай Бог вижили, ми їх усіх врятуємо", - розповів він.

За словами Клименка, наразі відомо про 25 загиблих і близько 80 поранених у Тернополі, 47 осіб перебувають у лікарнях.

"Ми знаходимося біля будинку, який має п'ять під'їздів, два з них повністю вигоріли. І ми можемо говорити про біду, яка потрясла всю Україну, - тут згоріли живцем 19 людей, із них три дитини 5, 7 та 16 років", - сказав міністр.

Клименко розповів, що вогонь буквально залив квартири з 9-го по 1-й поверх, мешканці будинку не встигали втекти.

Оновлено 17:39

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з-під завалів будинку дістали постраждалого, і оприлюднив відео порятунку.

Обстріл Тернополя 19 листопада

У ніч на сьогодні росіяни завдали удару по Тернополю із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено житлові будинки, є численні жертви.

Одну з багатоповерхівок зруйновано прямим влучанням - на місці триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.

Окрім цього, міська влада повідомила про тимчасові ускладнення в роботі громадського транспорту через наслідки обстрілу та аварійні роботи.

Загалом в ніч на 19 листопада російські окупанти запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Міністерство внутрішніх справ УкраїниТернопільВійна в Україні