Из-под завалов в Тернополе еще раздаются голоса, есть связь с 20-летним юношей, - Клименко

"Полчаса назад на уровне 5-6 этажа мы услышали и установили контакт с 20-летним молодым человеком. Он зажат в бетонном "саркофаге", но он жив. И мы уверены, что тех людей, которые дай Бог выжили, мы их всех спасем", - рассказал он.

По словам Клименко, сейчас известно о 25 погибших и около 80 раненых в Тернополе, 47 человек находятся в больницах.

"Мы находимся возле дома, который имеет пять подъездов, два из них полностью выгорели. И мы можем говорить о беде, которая потрясла всю Украину, - здесь сгорели заживо 19 человек, из них три ребенка 5, 7 и 16 лет", - сказал министр.

Клименко рассказал, что огонь буквально залил квартиры с 9-го по 1-й этаж, жители дома не успевали убежать.

Обновлено 17:39

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что из-под завалов дома получили пострадавшего и обнародовал видео спасения.