Из-под завалов в Тернополе еще раздаются голоса, есть связь с 20-летним юношей, - Клименко

Фото: Игорь Клименко, министр внутренних прав (mvs.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Под завалами многоэтажного дома в Тернополе спасатели услышали 20-летнего парня и установили с ним связь.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних прав Игорь Клименко.

"Полчаса назад на уровне 5-6 этажа мы услышали и установили контакт с 20-летним молодым человеком. Он зажат в бетонном "саркофаге", но он жив. И мы уверены, что тех людей, которые дай Бог выжили, мы их всех спасем", - рассказал он.

По словам Клименко, сейчас известно о 25 погибших и около 80 раненых в Тернополе, 47 человек находятся в больницах.

"Мы находимся возле дома, который имеет пять подъездов, два из них полностью выгорели. И мы можем говорить о беде, которая потрясла всю Украину, - здесь сгорели заживо 19 человек, из них три ребенка 5, 7 и 16 лет", - сказал министр.

Клименко рассказал, что огонь буквально залил квартиры с 9-го по 1-й этаж, жители дома не успевали убежать.

Обновлено 17:39

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что из-под завалов дома получили пострадавшего и обнародовал видео спасения.

Обстрел Тернополя 19 ноября

В ночь на сегодня россияне нанесли удар по Тернополю с применением ракет и дронов-камикадзе. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть многочисленные жертвы.

Одна из многоэтажек разрушена прямым попаданием - на месте продолжается спасательная операция, работают экстренные службы.

Кроме этого, городские власти сообщили о временных осложнениях в работе общественного транспорта из-за последствий обстрела и аварийных работ.

Всего в ночь на 19 ноября российские оккупанты запустили по территории Украины почти 50 ракет и 476 дронов различных типов. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей.

