З-під завалів у Тернополі ще лунають голоси, є зв'язок з 20-річним юнаком, - Клименко
Під завалами багатоповерхового будинку у Тернополі рятувальники почули 20-річного хлопця і встановили з ним зв'язок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону заявив міністр внутрішніх прав Ігор Клименко.
"Півгодини тому на рівні 5-6 поверху ми почули і встановили контакт з 20-річною молодою людиною. Він зажатий в бетонному "саркофазі", але він живий. І ми впевнені, що тих людей, які дай Бог вижили, ми їх усіх врятуємо", - розповів він.
За словами Клименка, наразі відомо про 25 загиблих і близько 80 поранених у Тернополі, 47 осіб перебувають у лікарнях.
"Ми знаходимося біля будинку, який має п'ять під'їздів, два з них повністю вигоріли. І ми можемо говорити про біду, яка потрясла всю Україну, - тут згоріли живцем 19 людей, із них три дитини 5, 7 та 16 років", - сказав міністр.
Клименко розповів, що вогонь буквально залив квартири з 9-го по 1-й поверх, мешканці будинку не встигали втекти.
Оновлено 17:39
Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що з-під завалів будинку дістали постраждалого, і оприлюднив відео порятунку.
Обстріл Тернополя 19 листопада
У ніч на сьогодні росіяни завдали удару по Тернополю із застосуванням ракет і дронів-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки у місті пошкоджено житлові будинки, є численні жертви.
Одну з багатоповерхівок зруйновано прямим влучанням - на місці триває рятувальна операція, працюють екстрені служби.
Окрім цього, міська влада повідомила про тимчасові ускладнення в роботі громадського транспорту через наслідки обстрілу та аварійні роботи.
Загалом в ніч на 19 листопада російські окупанти запустили по території України майже 50 ракет та 476 дронів різних типів. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.