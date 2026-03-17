"З нами не радилися": у ЄС пояснили, чому відмовили Трампу допомогти з Іраном

Євросоюз закликав США та Ізраїль зупинити війну з Іраном і повідомив, чому відмовився допомогти президенту Дональду Трампу під час операції на Близькому Сході.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас.
ЄС готовий допомогти дипломатично об'єднати сторони для припинення конфлікту. Каллас наголосила, що блок веде консультації з країнами регіону - Йорданією, Єгиптом, країнами Перської затоки.
"Проблема з війнами полягає в тому, що їх легше розпочати, ніж зупинити, і це завжди виходить з-під контролю", - сказала вона.
Кілька країн ЄС відхилили заклик Трампа приєднатися до місії з розблокування Ормузької протоки - ключового маршруту для транспортування нафти та газу.
Каллас підтвердила: участь Європи в операції можлива, але, найімовірніше, матиме дипломатичний, а не військовий характер.
Європейські лідери пояснили відмову тим, що не хочуть ризикувати своїми військовими у війні, яку самі не починали. Трамп натомість попередив, що таке рішення може вдарити по єдності НАТО.
Каллас визнала, що Європа не розуміє деяких дій США за Трампа. Водночас зазначила, що звикла до його непередбачуваності і реагує на це "більш спокійно".
"Головне занепокоєння європейських країн полягає в тому, що з нами не проконсультувалися (перед) початком цієї війни - насправді навпаки", - сказала Каллас.
Також вона додала, що чимало європейських лідерів намагалися переконати США та Ізраїль не розпочинати цю війну.
До слова, радники Трампа самі закликають його знайти спосіб вийти з війни проти Ірану. Втім, вони зізнаються, що навряд чи є швидке та легке рішення.
Сам Трамп каже, що завершення війни залежить лише від його бажання. Від ударів США по Ірану, за його словами, майже нічого не залишилося.