"С нами не советовались": в ЕС объяснили, почему отказали Трампу помочь с Ираном

Каллас: время остановить войну

ЕС готов помочь дипломатически объединить стороны для прекращения конфликта. Каллас подчеркнула, что блок ведет консультации со странами региона - Иорданией, Египтом, странами Персидского залива.

"Проблема с войнами заключается в том, что их легче начать, чем остановить, и это всегда выходит из-под контроля", - сказала она.

Несколько стран ЕС отклонили призыв Трампа присоединиться к миссии по разблокированию Ормузского пролива - ключевого маршрута для транспортировки нефти и газа.

Каллас подтвердила: участие Европы в операции возможно, но, скорее всего, будет носить дипломатический, а не военный характер.

Европейские лидеры объяснили отказ тем, что не хотят рисковать своими военными в войне, которую сами не начинали. Трамп взамен предупредил, что такое решение может ударить по единству НАТО.

"С нами не проконсультировались"

Каллас признала, что Европа не понимает некоторых действий США при Трампе. В то же время отметила, что привыкла к его непредсказуемости и реагирует на это "более спокойно".

"Главное беспокойство европейских стран заключается в том, что с нами не проконсультировались (перед) началом этой войны - на самом деле наоборот", - сказала Каллас.

Также она добавила, что многие европейские лидеры пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну.