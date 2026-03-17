"С нами не советовались": в ЕС объяснили, почему отказали Трампу помочь с Ираном

Евросоюз призвал США и Израиль остановить войну с Ираном и сообщил, почему отказался помочь президенту Дональду Трампу во время операции на Ближнем Востоке.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.
ЕС готов помочь дипломатически объединить стороны для прекращения конфликта. Каллас подчеркнула, что блок ведет консультации со странами региона - Иорданией, Египтом, странами Персидского залива.
"Проблема с войнами заключается в том, что их легче начать, чем остановить, и это всегда выходит из-под контроля", - сказала она.
Несколько стран ЕС отклонили призыв Трампа присоединиться к миссии по разблокированию Ормузского пролива - ключевого маршрута для транспортировки нефти и газа.
Каллас подтвердила: участие Европы в операции возможно, но, скорее всего, будет носить дипломатический, а не военный характер.
Европейские лидеры объяснили отказ тем, что не хотят рисковать своими военными в войне, которую сами не начинали. Трамп взамен предупредил, что такое решение может ударить по единству НАТО.
Каллас признала, что Европа не понимает некоторых действий США при Трампе. В то же время отметила, что привыкла к его непредсказуемости и реагирует на это "более спокойно".
"Главное беспокойство европейских стран заключается в том, что с нами не проконсультировались (перед) началом этой войны - на самом деле наоборот", - сказала Каллас.
Также она добавила, что многие европейские лидеры пытались убедить США и Израиль не начинать эту войну.
К слову, советники Трампа сами призывают его найти способ выйти из войны против Ирана. Впрочем, они признаются, что вряд ли есть быстрое и легкое решение.
Сам Трамп говорит, что завершение войны зависит только от его желания. От ударов США по Ирану, по его словам, почти ничего не осталось.