У Південній Кореї зафіксували першу смерть від коронавірусу

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За один день в країні було підтверджено 53 нових випадків коронавірусу

У Південній Кореї зареєстрований перший випадок смерті від коронавірусу. Про це заявили в Центрі контролю і профілактики захворювань при міністерстві охорони здоров'я Республіки Корея, передає Yonhap.

Крім того, за один день в країні було підтверджено 53 нових випадків коронавірусу, в результаті чого загальне число хворих досягло 104.

Зазначимо, мер південнокорейського міста Тегу закликав жителів міста не виходити з будинків, у зв'язку з новим сплеском коронавірусу. Повідомляється, що всього в місті проживає 2,5 млн осіб.

Рекомендації були озвучені після того, як південний схід міста і довколишні населені пункти повідомили про 35 додаткових випадків зараження новими коронавірусом.

У місцевих органах охорони здоров'я повідомили, що 28 з цих пацієнтів ходили на церковні служби разом з пацієнтом, у якого коронавірус виявили раніше.

Нагадаємо, в Китаї кількість загиблих від пневмонії, викликана новим різновидом коронавіруса COVID-19, зросла до 2 118 осіб.