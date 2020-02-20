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У граждан, ранее прибывших из Китая в Украину, не зафиксировали коронавирус

Новости » Общество     20.02.2020 - 09:18
У граждан, ранее прибывших из Китая в Украину, не зафиксировали коронавирус
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Инкубационный период завершился в понедельник

У прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, в понедельник прошло 14 дней со времени прилета последнего прямого регулярного рейса из Китая в Украину.

"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершено. Во время медико-санитарного наблюдения у ни одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни", - написал Ляшко.

Также он отметил, что после выхода из самолета все пассажиры и экипаж проходили температурный скрининг, а также эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день).

"Теперь мы точно можем сказать - они здоровы. На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека. Напоминаю, что людей, прилетевших смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая", - отметил Ляшко.

Напомним, на данный момент ожидается прилет в Украину самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского города Ухань. Прилет рейса ожидался около 8 утра в аэропорт "Борисполя", однако на данный момент самолет кружит в небе между Полтавой и Днепром на подлете в Харьков. Официальной информации о месте прилета пока нет.

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