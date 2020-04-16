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В Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших

Новости » Коронавирус     16.04.2020 - 15:04
В Южной Корее коронавирусом повторно заразились более 140 выздоровевших
Иллюстративное фото (flickr)

Органы здравоохранения изучают причину повторного подтверждения COVID-19 у выздоровевших пациентов

В Южной Корее коронавирус подтвердили у 141 человека, которые ранее выздоровели от инфекции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным региональных Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Южной Кореи, у всех пациентов повторно диагностировали COVID-19. На данный момент KCDC проводит расследование по поводу причин повторного инфицирования людей.

Отмечается, что большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может повторно инфицироваться коронавирусом через короткое время после выздоровления. Одними из объяснений называют проблемы с тестированием или различные количества вирусной РНК в организме.

KCDC изучает образцы пациентов, чтобы определить, могут ли их случаи быть заразными.

На данный момент в Южной Корее зафиксировано 10 613 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 299 больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что корейские исследователи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус. Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.

Также РБК-Украина писало, что Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021 году.

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