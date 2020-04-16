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У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 людей

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:04
У Південній Кореї коронавірусом повторно заразилися понад 140 людей
Ілюстративне фото (flickr)

Органи охорони здоров'я вивчають причину повторного підтвердження COVID-19 у пацієнтів

У Південній Кореї коронавірус підтвердили у 141 пацієнта, які раніше одужали від інфекції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними регіональних Центрів по контролю і профілактиці захворювань (KCDC) Південної Кореї, у всіх пацієнтів повторно діагностували COVID-19. На даний момент KCDC проводить розслідування з приводу причин повторного інфікування людей.

Наголошується, що більшість експертів вважають малоймовірним, що хтось може повторно інфікуватися коронавірусом через такий короткий час після одужання. Одним із пояснень називають проблеми з тестуванням або різні кількості вірусної РНК в організмі.

KCDC вивчає зразки пацієнтів, щоб визначити, чи можуть їх випадки бути заразними.

Наразі у Південній Кореї зафіксовано 10 613 випадків зараження коронавірусом. Від інфекції померли 299 хворих на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що корейські дослідники змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус. Позитивні властивості цих антитіл можуть бути застосовані для лікування хворих.

Також РБК-Україна писало, що Південна Корея має намір випустити препарат проти коронавірусу в 2021 році.

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