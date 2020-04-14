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Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 10:38
Южная Корея намерена выпустить препарат против коронавируса в 2021
Иллюстративное фото (УНИАН)

Ученые изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса

Южная Корея планирует провести клинические испытания препарата для борьбы с коронавирусом нового типа на основе выделенных антител в текущем году с тем, чтобы уже в 2021 году наладить его выпуск. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

В комментарии изданию один из чиновников рассказал, что взятие как можно большего числа образцов крови заразившихся будет способствовать проведению клинических тестов на антителах в течение 2020 года. Вместе с тем, ученые изучают возможность использования плазмы крови пациентов, уже вылечившихся от коронавируса, для выделения антител.

Как заявил чиновник, в течение двух или трех месяцев данная процедура может быть применена на практике. В случае успеха препарат для борьбы с коронавирусом может быть выпущен уже в следующем году, а вакцина станет доступна в конце 2021 или в 2022 году.

Ранее сообщалось, что исследователи из Южной Кореи смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус.

Напомним, для противодействия коронавирусу во всем мире разрабатывают 70 вакцин, а три из них уже проверяют на людях.

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