В Грузии подтвердили новый случай коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В Грузии зафиксировали уже 3 случая болезни

В Грузии сегодня, 29 февраля, подтвердили третий случай заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, коронавирус был подтвержден у гражданина Грузии, который недавно вернулся из Ирана через Азербайджан.

Отмечается, что мужчина находился в Иране вместе с другим гражданином Грузии, у которого коронавирус был диагностирован 26 февраля.

Сейчас все трое зараженных коронавирусом грузин находятся в Тбилисской инфекционной больнице. Общее клиническое состояние больных оценивается как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 февраля в Грузии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Коронавирусом заболел гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана.

Как писало РБК-Украина, в Европе по состоянию на 29 февраля коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.

Кроме того, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире возросло до 85 187. Вылечили болезнь уже 39 545 человек. Жертвами коронавирус стали 2 924 человека.