В Киеве 11 и 12 июня транспорт будет курсировать по-другому: схема движения

В Киеве 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту. Изменения ввели из-за проведения в столице фестиваля "Французская весна в Украине".

"11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 будут изменены маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18. Как сообщает КП "Киевпастранс", это связано с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади", - говорится в сообщении.

Как будут ездить троллейбусы в Киеве вечером 11 и 12 мая

троллейбус № 6-от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская»;

троллейбусы №№ 16, 18 соответственно - от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Фото: kyivcity.gov.ua

Также 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.