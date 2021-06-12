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На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів. Рух ускладнено

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Субота 12 червня 2021 09:53
На Південному мосту в Києві зіштовхнулися шість автомобілів. Рух ускладнено Фото: у Києві через ДТП ускладнено рух на Південному мосту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві сталася аварія на Південному мосту. Там зіштовхнулися одразу шість машин.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Через аварію ускладнено рух по мосту у напрямку правого берега міста.

"На Південному мості ДТП за участю шістьох автомобілів. Рух ускладнено на проспекті Миколи Бажана у напрямку правого берега", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора у Києві через витік автомобільного газу перекрили Південний міст.

РБК-Україна писало, що завтра у Києві частково обмежать рух на Північному мосту. Там проводитимуть ремонт.

Раніше повідомлялося, що у Києві 11-12 червня на Софійській площі просто неба відбудеться 17-ий щорічний національний фестиваль "Французька весна в Україні". У зв'язку із цим рух деякими вулицями в центрі столиці буде обмежено.

У Києві 11 та 12 червня з 18:30 орієнтовно до 23:00 тролейбуси №№ 6, 16, 18 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

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