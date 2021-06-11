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На выходных на Северном мосту в Киеве ограничат движение

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:53
На выходных на Северном мосту в Киеве ограничат движение Фото: на Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. Там проведут ремонт.

Об этом сообщили в пресс-центре "Киевавтодора".

Так, движение частично будет ограничено с 9: 00 до 23: 00 13 июня.

"На Северном мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении проспекта Степана Бандеры. Работы выполнят в течение воскресенья, чтобы меньше влиять на трафик", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине". В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.

РБК-Украина писало, что в Киеве 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту.

Отметим также, что 2 июня в Киеве остановили движение скоростного трамвая на Борщаговской линии. Ожидается, что трамваи не будут ходить до жд вокзала до 15 августа.

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