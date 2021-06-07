Центр Киева в конце недели перекроют из-за фестиваля. Маршруты транспорта изменят

В Киеве 11-12 июня на Софийской площади под открытым небом состоится 17-ый ежегодный национальный фестиваль "Французская весна в Украине". В связи с этим движение по некоторым улицам в центре столицы будет ограничено.

"Благодаря новому формату пленэра киевляне смогут посетить культурные мероприятия, соблюдая карантинные нормы. Также приобщиться к этим событиям можно будет и онлайн", - говорится в сообщении.

В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке. Также будут внесены изменения в движение общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем в КГГА обещают сообщить дополнительно.

Кроме этого, КП "Киевгорсвет" поручено частично отключать наружное освещение с 7 до 12 июня с 20:00 до 23:00 на Софийской площади, улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Иринской до улицы Большой Житомирской). В частности, для проведения монументальной световой проекции "Я - мечта...", созданной с использованием 3D-технологий.

"Уличные спектакли, концерты классической музыки, кинопоказы, фотовыставки, встречи с художниками и интеллектуальные дебаты ждут этот раз посетителей фестиваля не только в Киеве, но и в 7-ми крупных областных центрах Украины: Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Ровно и Харькове", - сообщили в КГГА.

Так, уже традиционно киевские зрители смогут первыми увидеть новинки французского кино благодаря программе допремьерных показов как популярных, так и авторских лент разных жанров.

Отмечается, что благодаря "французской весне в Украине" в Киеве созданы урбанистические картины от лучших муралистов Франции. В 2021 году к ним присоединится художник Nelio, который создаст мурал на факультете информатики и вычислительной техники НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".