В Киеве из-за утечки газа перекрыли Южный мост, движение ограничено

В Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост. В связи с этим ограничено движение в сторону центра города.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. Движение частично будет ограничено 13 июня с 09:00 до 23:00. Там будут выполнять текущий ремонт покрытия, работать будут в направлении проспекта Степана Бандеры.

Также сообщалось, что 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту. Изменения связаны с тем, что в Киеве на Софийской площади проводится фестиваль "Французская весна в Украине".

Кроме того, 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.