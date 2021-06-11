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В Киеве из-за утечки газа перекрыли Южный мост, движение ограничено

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Киев, Пятница 11 июня 2021 15:38
В Киеве из-за утечки газа перекрыли Южный мост, движение ограничено Фото: Южный мост перекрыли в Киеве (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Украина

В Киеве из-за утечки автомобильного газа перекрыли Южный мост. В связи с этим ограничено движение в сторону центра города.

Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева.

"Из-за утечки газа на Южном мосту в сторону улицы Саперно-Слободской движение ограничено", - говорится в сообщении.

Также патрульная полиция опубликовала фото с газовозом, брендированным под сеть автозаправочных станций Glusco.

Утечка газа с фуры Glusko за Южным мостом, в сторону центра. Движение перекрыто.

Posted by Київ Оперативний on Friday, June 11, 2021

Обновлено на 15:45

Согласно последнему сообщению патрульной полиции Киева, по состоянию на 15:45 движение уже восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту. Движение частично будет ограничено 13 июня с 09:00 до 23:00. Там будут выполнять текущий ремонт покрытия, работать будут в направлении проспекта Степана Бандеры.

Также сообщалось, что 11 и 12 июня с 18:30 ориентировочно до 23:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут курсировать по измененному маршруту. Изменения связаны с тем, что в Киеве на Софийской площади проводится фестиваль "Французская весна в Украине".

Кроме того, 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до Большой Житомирской) и в Рыльском переулке.

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