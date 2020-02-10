Южная Корея из-за коронавируса закрыла порты для лайнеров

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Запрет введена в качестве мер по предотвращению распространения коронавируса

В качестве меры по предотвращению распространения коронавируса власти Южной Кореи объявили о временном запрете на заход иностранных круизных судов в свои морские порты. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Ким Ган Нип, сообщает агентство Yonhap.

Как сообщается, правительство отозвало разрешение на заход двум круизным лайнерам, которые должны были зайти в порт Пусана.

Запрет распространяется на суда, посещавшие в последние 14 дней страны, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, а также в случае, если хотя бы у одного из членов команды или пассажиров наблюдаются симптомы болезни органов дыхания.

Напомним, после всплеска заболевания коронавирусом в Китае Европейский союз уже эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС.

Сегодня Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.