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Південна Корея через коронавірус закрила порти для лайнерів

Новини » Суспільство     10.02.2020 - 16:55
Південна Корея через коронавірус закрила порти для лайнерів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Заборона введена в якості заходів щодо запобігання поширенню коронавіруса

В якості заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу влада Південної Кореї оголосила про тимчасову заборону на заходження іноземних круїзних суден в свої морські порти. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Кім Ган Ніп, повідомляє агентство Yonhap.

Як повідомляється, уряд відкликав дозвіл на заходження двом круїзним лайнерам, які повинні були зайти в порт Пусана.

Заборона поширюється на судна, які відвідували в останні 14 днів країни, в яких зареєстровані випадки зараження коронавірусом, а також у разі, якщо хоча б у одного з членів команди або пасажирів спостерігаються симптоми хвороби органів дихання.

Нагадаємо, після сплеску захворювання коронавірусом в Китаї Європейський союз вже евакуював з китайського міста Ухань 558 осіб, включаючи 447 громадян ЄС.

Сьогодні Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавірусу. Спеціальний чартерний рейс відправиться за українцями 11 лютого.

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