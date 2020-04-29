Южанина: более 2 миллионов предпринимателей скоро пополнят ряды безработных

Продолжение налогового давления на предпринимателей увеличит количество безработных в стране, а часть бизнеса уйдет в тень. Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Если законы о тотальной фискализации оставить как есть, то 2 миллиона 313 тысяч предпринимателей вскоре могут присоединиться к 74 тысяч безработных, ставших таковыми за время карантина", - написала Южанина.

Южанина также сообщила, что состоялась четвертая видеоконференция движения #SaveФОП со многими мэрами городов, которые прежде всего просили парламент отменить нормы, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

"Они не могут согласиться с тем, что на них никак не реагирует власть. Работать предприниматели продолжат, но уйдут в тень и перестанут платить налоги", - отметила нардеп.

По ее словам, это уже чувствует власть на местах, ведь речь идет уже не только о 20% платежей в местные бюджеты, а о значительно больших потерях - ведь последние решения монобольшинства забрали доходы из местных бюджетов.

Южанина отмечает, что сразу четыре мэра городов во время этой видеоконференции отметили, что отмена фискализации могла бы стать позитивным маркером и дать надежду на возможность нормально работать.

"Я за то, чтобы вся деятельность любого бизнеса - и малого, и совсем мелкого - происходила прозрачно, но нужно совместно с бизнесом разрабатывать варианты этой прозрачности", - добавила Нина Южанина.

Кроме того, она подчеркнула, что подписание президентом закона об изменениях в Налоговый кодекс станет маркером для среднего и крупного бизнеса быстрыми шагами уйти в тень, как это уже сделают малые предприниматели.

В свою очередь, она также отмечает, что даже депутаты из монобольшинства высказывали замечания к ряду принятых законов, которые касаются продолжения реформы таможенной сферы.

"Исполнительной ветви власти не хватает ключевого - понимания того, что произошли значительные изменения, которые требуют пересмотра экономической политики. Поэтому изменения в таможенном направлении нужно корректировать и дать возможность монобольшинству исправить то, что напринимали, чтобы не потерять управляемость в стране, а не только в определенных структурах", - считает Южанина.

Напомним, сегодня, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Постановление вступило в силу сегодня, 29 апреля.

До этого президент Владимир Зеленский сообщал, что 1 мая свою работу смогут восстановить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мероприятий.