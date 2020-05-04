"Ювентус" вызвал футболистов из-за границы для возобновления тренировок

Фото: "Юве" будет готовиться к возобновлению сезона (facebook.com/Juventus)

Прибытие Криштиану с Мадейры ожидается в ближайшие часы

"Ювентус" призывает всех своих игроков, которые в настоящее время находятся за границей, вернуться в Италию для подготовки к возобновлению тренировочного процесса. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Клубы Серии А начали выходить из карантина после того, как правительство страны разрешило им проводить индивидуальные занятия с 4 мая. Командные тренировки должны начаться через две недели.

За пределами Италии находятся 10 игроков "Ювентуса", среди которых и нападающий Криштиану Роналду. Однако все они не смогут сразу приступить к тренировкам на поле. Легионеры по прибытию в Италию пройдут обязательный двухнедельный карантин, после которого смогут приступить к занятиям.

Отмечается, что клуб не назначил определенной даты возвращения, но оно должно произойти в ближайшие дни, принимая во внимание трудности, связанные с перемещением из-за карантинных ограничений.

Для тех, кто уже находится в Турине, с середины недели будет возможность начать тренировки в спортивном центре клуба, где созданы идеальные условия, чтобы избежать контактов и придерживаться социальной дистанции.

Напомним, два футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани и Блез Матюиди излечились от коронавируса. При этом форвард туринцев Пауло Дибала в четвертый раз сдал положительный тест на наличие инфекции.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления матчей Серии А пока неизвестны, однако все 20 команд единогласно выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.