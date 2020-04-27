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"Лацио" готов разыграть чемпионство в одном матче с "Ювентусом"

Новости » Спорт     27.04.2020 - 13:44
"Лацио" готов разыграть чемпионство в одном матче с "Ювентусом"
Фото: игроки "Лацио" (facebook.com/SSLazioOfficialPage)

На момент приостановки сезона римляне на одно очко отстают от туринцев

Римский "Лацио" готов разыграть чемпионский титул итальянской Серии А сезона-2019/20 в одном матче с туринским "Ювентусом". Об этом заявил владелец столичного клуба Клаудио Лотито, отвечая на вопрос издания La Repubblica.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса римляне отстают от лидирующих в турнирной таблице туринцев на одно очко.

"Я согласился бы на такое предложение, но никогда не думал об этом. [...] Сейчас мы отстаем от "Ювентуса" на одно очко. Мы обыграли их и в чемпионате, и в Суперкубке со счетом 3:1, но нам все равно пришлось бы провести еще один матч", - сказал он.

Владелец римского клуба также отметил, что возобновление сезона в некотором смысле невыгодно для его команды.

"Мы сделали выбор, полагая, что не сможем сражаться на трех фронтах. Нам пришлось пожертвовать Лигой Европы, поскольку это не самый удобный турнир с точки зрения времени и перемещения команды. Таким образом, мы могли бы играть один раз в неделю, в то время как другие команды играли бы дважды. Если сезон возобновится, все, включая нас, будут играть два раза в неделю, поэтому мы потеряем преимущество. Но я думаю об интересах 20 клубов", - добавил Клаудио Лотито.

Напомним, итальянская Серия А приняла единогласное решение доиграть оставшуюся часть сезона-2019/2020 несмотря на то, что семь клубов выступили за немедленное завершение чемпионата.

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