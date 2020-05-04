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"Ювентус" викликав футболістів з-за кордону для відновлення тренувань

Новини » Спорт     04.05.2020 - 10:11
"Ювентус" викликав футболістів з-за кордону для відновлення тренувань
Фото: "Юве" готуватиметьПрибуття CR7 з Мадейри очікується в найближчі годинися до відновлення сезону (facebook.com/Juventus)

Прибуття Кріштіану з Мадейри очікується в найближчі години

"Ювентус" закликає всіх своїх гравців, які в цей час знаходяться за кордоном, повернутися в Італію для підготовки до відновлення тренувального процесу. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Клуби Серії А почали виходити з карантину після того, як уряд країни дозволив їм проводити індивідуальні заняття з 4 травня. Командні тренування повинні початися за два тижні.

За межами Італії знаходяться 10 гравців "Ювентуса", серед яких і нападник Кріштіану Роналду. Однак всі вони не зможуть відразу приступити до тренувань на полі. Легіонери по прибуттю в Італію пройдуть обов'язковий двотижневий карантин, після якого зможуть приступити до занять.

Зазначається, що клуб не призначив певної дати повернення, але воно повинно статися найближчими днями, беручи до уваги труднощі, пов'язані з переміщенням через карантинні обмеження.

Для тих, хто вже знаходиться в Турині, з середини тижня буде можливість почати тренування в спортивному центрі клубу, де створені ідеальні умови, щоб уникнути контактів і дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, два футболіста "Ювентуса" Даніеле Ругані та Блез Матюйді вилікувалися від коронавірусу. При цьому форвард туринців Пауло Дібала вчетверте здав позитивний тест на наявність інфекції.

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію коронавірусу. Терміни відновлення матчів Серії А поки невідомі, проте всі 20 команд одноголосно виступили за те, щоб дограти чемпіонат.

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