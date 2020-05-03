Клубы итальянской Серии А начали выходить из карантина

Фото: "Сассуоло" первым среди клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок (sassuolocalcio.it)

Ряд команд восстановит тренировочный процесс

Три клуба высшего дивизиона итальянской футбольной лиги Серии А объявили о возобновлении тренировок. Об этом сообщается на сайтах команд.

Со следующей недели игроки "Сассуоло", "Болоньи" и "Пармы" смогут приступить к индивидуальным занятиям при соблюдении всех правил социальной дистанции.

Таким образом, из жесткого карантина выходят клубы региона Эмилия-Романья, второго по количеству смертей от коронавируса в Италии, расположенного в 200 км от эпицентра вспышки - Ломбардии.

Однако СПАЛ, еще один клуб представляющий этот регион, пока не торопится собирать игроков готовиться к рестарту сезона. Клуб будет на паузе до тех пор, пока не будет подписан протокол определения возобновления спортивных соревнований.

SPAL comunica l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive.#MaiSola #ForzaSPAL pic.twitter.com/Mha9VAvNSv — SPAL (@spalferrara) May 1, 2020

Ожидается, что со следующей недели вернуться к тренировочному процессу могут "Наполи", "Рома" и "Лацио".

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления матчей Серии А пока неизвестны, однако все 20 команд единогласно выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.

В свою очередь, сезон в Нидерландах и Франции был досрочно завершен.