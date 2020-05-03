ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Клубы итальянской Серии А начали выходить из карантина

Новости » Спорт     03.05.2020 - 09:49
Клубы итальянской Серии А начали выходить из карантина
Фото: "Сассуоло" первым среди клубов Серии А объявил о возобновлении тренировок (sassuolocalcio.it)

Ряд команд восстановит тренировочный процесс

Три клуба высшего дивизиона итальянской футбольной лиги Серии А объявили о возобновлении тренировок. Об этом сообщается на сайтах команд.

Со следующей недели игроки "Сассуоло", "Болоньи" и "Пармы" смогут приступить к индивидуальным занятиям при соблюдении всех правил социальной дистанции.

Таким образом, из жесткого карантина выходят клубы региона Эмилия-Романья, второго по количеству смертей от коронавируса в Италии, расположенного в 200 км от эпицентра вспышки - Ломбардии.

Однако СПАЛ, еще один клуб представляющий этот регион, пока не торопится собирать игроков готовиться к рестарту сезона. Клуб будет на паузе до тех пор, пока не будет подписан протокол определения возобновления спортивных соревнований.

Ожидается, что со следующей недели вернуться к тренировочному процессу могут "Наполи", "Рома" и "Лацио".

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки возобновления матчей Серии А пока неизвестны, однако все 20 команд единогласно выступили за то, чтобы доиграть чемпионат.

В свою очередь, сезон в Нидерландах и Франции был досрочно завершен.

В Испании вводят обязательный "масочный" режим с 4 мая Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Новости Украины тренировкикарантинчемпионат Италии
News
On Top