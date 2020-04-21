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Итальянская Серия А приняла единогласное решение доиграть сезон

Новости » Спорт     21.04.2020 - 08:57
Итальянская Серия А приняла единогласное решение доиграть сезон
Фото: футболисты "Ромы" (twitter.com/SerieA)

Ранее семь клубов выступили за немедленное завершение чемпионата

Совет лиги итальянской Серии А на специальном заседании официально принял решение доиграть оставшуюся часть чемпионата Италии сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте Серии А.

Отмечается, что решение будет принято с разрешения правительства Италии, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников.

"Возобновление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семь клубов - "Торино", "Сампдория", "Болонья", "Парма", СПАЛ, "Брешия" и "Удинезе" - выступили за немедленное завершение сезона. Позже "Фиорентина" и "Парма" поспешили сообщить о полной готовности к возобновлению чемпионата.

Серия А сезона-2019/2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после 26 тура. Турнирную таблицу возглавляет "Ювентус".

Напомним, футбольный сезон в Италии планируют восстановить из матчей Кубка страны.

По последним данным, Италия занимает третье место в мире после США и Испании по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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