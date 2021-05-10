"Ювентус" могут исключить из "Серии А" из-за Суперлиги

"Ювентус" могут не допустить к следующему сезона "Серии А". По словам президента Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, такие санкции могут предпринять в отношении туринцев, если они не выйдут из Суперлиги .

"Правила понятны. Если "Ювентус" все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в "Серии А". Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они применимы ко всем. Я надеюсь, что это перетягивание кантов скоро завершится", - сказал Гравина.

Напомним, в апреле в европейском футболе разразился серьезный скандал. 12 топ-клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги Европы. Организаторами нового проекта стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттенхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В УЕФА осудили такие действия, заявив, что участники данного турнира могут быть исключены из всех турниров под своей эгидой, в том числе и из национальных чемпионатов.

В итоге 9 из 12 клубов-основателей вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. До сих пор остаются в проекте "Ювентус", "Реал" и "Барселона".

Ранее РБК-Украина писало, что "Ювентус" впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. Чемпионство в этом сезоне выиграл "Интер".